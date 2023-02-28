Испугался мобилизации? В России голкипер выпрыгнул из окна и разбился насмерть

Бывший голкипер "Динамо" Владивосток (выступает во Второй лиге чемпионата России) Давыд Алексеев умер, выпав из окна. Футболисту было 19 лет.

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За несколько месяцев до трагедии "Динамо" разорвало контракт с вратарем. По версии некоторых источников в клубе именно это могло стать причиной суицида, так как лишившись брони от мобилизации, спортсмен мог попасть на войну против Украины.

В комментариях в соцсетях сотрудники клуба подтверждают разрыв контракта. Отмечается, что документ датирован прошлым годом, но по многочисленным сообщениями, он мог быть подписан "задним" числом.

Кроме лишение брони, в этом случае Алекссев не до получил бы зарплату за два месяца.

Подобное предположение о причинах инцидента, высказали в комментариях и российские болельщики.

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