'Я в шоке!' К Милевскому пришли с новыми обысками: как отреагировал экс-динамовец. Видео

Главное следственное управление и Киберполиция утром 24 сентября провели обыски у лиц, подозреваемых в причастности к влиянию на результаты спортивных соревнований. Из собственных источников, OBOZ.UA стало известно, что, в частности, правоохранители побывали в доме экс-футболиста киевского "Динамо" Артема Милевского и его друга Сергея Третьяка.

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Это уже не первый обыск в доме эксдинамовца. В январе этого года Милевский преподавал ряд кадров с работой силовиков.

"Я в шоке. Комментариев пока давать не буду. Дайте отойти немного", – прокомментировал Артем нынешнюю ситуацию для портала sport-express.ua.

В свою очередь Третьяк отметил, что дело касается киперспортивных событий. "Обыски связаны с договорными матчами, меня подозревают в их организации. Больше информации скажу потом. ФК "Минай"? Я такую команду даже не знаю. Обыски связаны с киберспортом", – сказал он.

Telegram-канал "Вас турбує Піскун" опубликовал видео с работой правоохранителей, которое снимал сам Милевский. На ролике видно, как Третьяк общается с представителями ГСУ и Киберполиции.

Отметим, что Третьяк также подозревается в попытке подкупа двух футболистов "Миная" перед матчем с киевским "Динамо" в апреле нынешнего года.

Как сообщал OBOZ.UA, Артем Милевский раскрыл личность своей девушки, с которой начал отношения в начале 2024 года.

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