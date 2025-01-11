'Я это на себе ощущал'. Российский футболист рассказал, что делают с россиянами в Эстонии

Российский футболист Евгений Кабаев, который выступал в клубах высшей лиги Эстонии с 2009 по 2019 год, поделился воспоминаниями о случаях русофобии, с которыми ему довелось столкнуться в этой стране. 36-летний уроженец Ленинграда поиграл в "Калеве", "Лоотусе" и "Левадии"

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По словам нападающего, наиболее ярко предвзятое отношение к русским проявлялось на границе.

"Стоишь часами на границе, видят русские номера – начинают докапываться, обыскивать, шмонать машину. Если номера эстонские – зеленый свет", – рассказал Кабаев в эфире Youtube-канала "СБГ Шоу" Он отметил, что, по его мнению, эстонская полиция "всегда недолюбливала русских," и он это "ощутил на себе".

Однако в бытовой сфере, например, в магазинах, спортсмен не сталкивался с дискриминацией.

Кабаев также рассказал о доходах футболистов в Эстонии. По его словам, в период его выступлений средняя зарплата футболиста в стране составляла от 1 до 2 тысяч евро, а у топовых игроков – от 3 до 5 тысяч евро. Самую высокую зарплату в 3,5 тысячи евро он получал в 2010–2011 годах.

В 2019 году Кабаев попрощался с Эстонией. Его рабочая виза была аннулирована из-за неоплаченных штрафов за превышение скорости. После этого футболист продолжил карьеру в Гондурасе, присоединившись к клубу "Реал де Минас". В 2020 году он переехал в Таиланд, где подписал контракт с клубом второй лиги "Самутсакхон" и забил гол в дебютной игре.

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