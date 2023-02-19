''Я был шокирован. Я плакал''. Миколенко рассказал об отце, который ушел на войну с Россией

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко трогательно рассказал об ужасе за своего отца. Сергей Миколенко взялся за оружие, чтобы защитить свою страну, вместо того, чтобы отправиться в Англию и посмотреть, как играет его сын.

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Украинский футболист вспомнил, как в прошлом году забронировал для папы на 26 февраля билет на игру "Эвертона" против "Манчестер Сити". Однако все планы были сорваны, когда Россия вторглась в Украину. Затем позвонила мама Виталия, рассказав, что Сергей бросил работу строителя, чтобы пойти в ВСУ.

"Я был шокирован. Я плакал", – рассказывает Миколенко, которого звонок матери застал по дороге на тренировку.

"Моей первой мыслью было, что мой отец никогда не встретится с моими детьми, когда они у меня будут. Он был уже в бункере практически без телефонной связи. Мы редко разговаривали. Переписываться было опасно, так как не были уверены, что россияне не смогут перехватить информацию", -– поделился переживаниями украинский футболист.

Когда мне наконец удалось поговорить с ним, он сказал, что не боится.

"Но мне было страшно. Он невероятно смелый и до сих пор служит в армии. Он пойдет туда, где будет нужен", – рассказал Миколенко.

В январе 2023 Сергей впервые смог навестить сына в Англии.

"Мы поехали в центр города, и когда мы зашли в магазин Everton Two (клубный магазин), все приветствовали меня: "Как дела, Мико?" Мой папа был потрясен тем, что все знали меня и спрашивали, как у меня дела", – цитирует футболиста сборной Украины Daily Mail.

Миколенко перешел в "Эвертон" в начале прошлого года из киевского "Динамо" и сказал, что был ошеломлен поддержкой клуба после вторжения, в том числе тем, что ему дали капитанскую повязку в ответном матче против "Борхэм Вуд" в Кубке Англии.

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