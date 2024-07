WR, DNF, PB: что означают самые распространенные аббревиатуры Олимпиады-2024

Олимпиада в самом разгаре. Соревнований настолько много, что немало уходят в одно время и посмотреть все просто нет времени. А когда есть, еще нужно разобраться в правилах. И даже если вы уже досмотрели турнир, то потом можно увидеть кучу аббревиатур. OBOZ.UA рассказывает о самых главных буквах Олимпийских Игр, что они значат и почему эти знания будут полезны именно украинскому зрителю.

Видео дня

Что нужно знать о рекордах?

WR – world record. Это самая заветная отметка, которую у своего результата хотят увидеть атлет или команда. Это значит, что им удалось невероятное - и на Олимпиаде была обновлена некогда недостижимая цифра. На сегодняшний день такого уже достигла представительница Южной Кореи Лим Си Хен. В соревнованиях по индивидуальной стрельбе из лука она набрала 694 балла - это на 2 балла больше, чем набирали на всех возможных соревнованиях в мире.

Соответственно, существует еще один вид таких достижений – OR, Olympic record. Это Олимпийские рекорды, которые не всегда могут быть лучше мирового показателя, но устанавливают новую планку для международного спортивного форума.

Уже 27 июля заветный OR добыла в борьбе Австралия: женская сборная торжествовала в плавании, в эстафете 4х100 метров свободным стилем - 3:28,92. Пловчихи, кстати, побили предыдущий рекорд своей же страны времен соревнований в Токио. В этом заплыве они обошли претенденток на золото – американок и китаянок. Что интересно, США и Китай завершили эстафету в бассейне с рекордами своих континентов, но такое на Олимпиадах не пишут.

А что касается именно спортсменов?

У атлетов есть несколько меток и их можно разделить на две категории: организационные и соревновательные. Кроме вышеупомянутых WR и OR возможны еще две. PB – personal best, персональный лучший результат, SB – season best, лучший результат сезона. Их можно получить за любой результат, даже если спортсмен или спортсменка (или целая команда) не преодолеет мировой или олимпийский рекорд, но этот результат на момент ОИ станет лучшим в этом году на всех турнирах. Ну или если человеку покорится свой личный рекорд.

Остальные аббревиатуры уже больше организационные. DNF - did not finish; означает, что атлет вышел на дистанцию, но не дошел до финиша по разным причинам. Эту отметку могла получить Тейлор Нибб, которая во время велогонки 27-го июля трижды упала из-за дождя и скользкого асфальта. Американке даже пришлось менять велосипед, впрочем, она добралась до финиша, хоть и потеряла место в первой десятке.

DQ – disqualified. Здесь все понятно даже без перевода: это случай, когда атлета дисквалифицируют. Чаще всего это происходит из-за фальстарта (особенно жестко с этим в плавании). Пока такое наказание никто не получил. А вот по другой причине может вылететь с Игр иракский дзюдоист Саджад Ганим Сехен – он получил положительную допинг-пробу. Международное агентство допинг-тестирования проверяло его еще за неделю до начала соревнований – и результаты показали следы анаболических стероидов, добавленных в список запрещенных веществ. Иракца отстранили от соревнований, и, кажется, из-за положительного теста на допинг он первым получит предписание "DQ" у своей фамилии. Есть еще отметка DNS – did not start. Это значит, что атлет вообще не явился на соревнование. Так было с представителем Турции в легкой атлетике:

AIN – это о россиянах. Расшифровывается это как Individual Neutral Athlete, то есть те же нейтральные индивидуальные спортсмены. Ранее россияне прятались за собственным олимпийским комитетом, теперь же вместе с белорусами несколько десятков атлетов имеют свой AIN-флаг.

Легкая атлетика: гайд для украинцев

Легкая атлетика сама по себе увлекает как отдельный вид спорта с зрелищностью и физической подготовкой, а в этом году еще и является важным видом спорта для Украины. Там мы ожидаем не только новый олимпийский рекорд, но и медали. Поэтому вот вам некоторые буквы для понимания:

Q – qualified. Базовая и основная для спортсменов буква; означает, что они квалифицировались в следующий раунд. Возможна еще дополнительная опция, маленькая буква – q. Ее пишут, когда по результатам своего выступления атлет получил квалификацию, но должен дождаться всех результатов, чтобы его точно не подвинули;

Х – используется для обозначения фола или промаха в прыжках;

О - в вертикальных видах спорта, таких как прыжки с шестом или прыжки в высоту, обозначает, что преодолена текущая планка и можно переходить дальше. Например, поднимать эту самую планку выше на несколько сантиметров;

r – маленькая английская буква обозначает "retire", то есть спортсмены были вынуждены сойти с дистанции.

В легкой атлетике в дисциплине прыжков в высоту обращаем особое внимание на Ярославу Магучих, она в этом году установила новый мировой рекорд среди женщин в прыжках в высоту – 2 метра 10 сантиметров. У нее уже есть отметка WR, пришло время добавить еще и OR. Тем более, олимпийский рекорд ниже ее текущего достижения на 4 сантиметра и держит его россиянка слесаренко - это как дополнительная мотивация показать максимум на соревнованиях.