Вызов для Трубина, чудеса главных претендентов, итальянское дерби: что нужно знать о четвертьфиналах Лиги Европы

Второй по силе турнир Европы далеко не второй по качеству поединков, которые нас ждут уже в этот четверг. За один день мы посмотрим матч еще одного украинца, встречу претендентов на Кубок и итальянцев, которые уже сейчас готовы заявить о своем участии в финале. OBOZ.UA подробно разбирает детали четырех дуэлей Лиги Европы.

Все ли будет зависеть только от Трубина?

Начнем с "Бенфики", где мы, конечно же, будем наблюдать за успехами Трубина. Голкипер выступает вроде как стабильно и именно он будет стоять в воротах, однако проблема в другом. Ее наглядно показали игры, которые были после "Рейнджерс": 2 матча в домашнем чемпионате выиграли почти под свисток, а затем дважды были биты "Спортингом". Сначала орлы вылетели в Кубке, а затем потеряли все в Лиге Португалии.

В чем проблема? Неорганизованность защиты. Даже не так – неорганизованность защиты! Если зажать защитников поближе к воротам, то им придется либо отдавать на Трубина для выноса, либо искать адресатов поблизости. Поэтому высокий прессинг легко заставит их нервничать и приведет к потере на ровном месте, а такой стиль присущ именно французам. В то же время "Бенфика" очень осторожна на мяче и контратаках, что неагрессивный "Марсель" может превратить в постоянный разрушительный контроль. До первой игры четвертьфинала пиренейцы должны настроиться на серьезный футбол, а их оппоненты – надеяться, что добиться этого не удастся.

Очные встречи Бенфики и Марселя - редкое явление. В последний раз они играли 14 лет назад, на стадии плей-офф. Прошло уже так много времени, что и не вспомнишь главных действующих лиц. Сейчас же это будет противостояние не столько игроков, сколько тренеров с очень разными задачами.

Гассе недавно возглавил французов вместо Гаттузо, его приход назвали "100-дневной миссией". Одним из вызовов этой миссии является именно Лига Европы, потому что во французском первенстве дела плохи и зацепиться за ЛЧ позволит только победа в ЛЕ. Едва преодолев в предыдущем раунде "Вильярреал", "Марсель" будто сам поверил, что это единственный шанс на еврокубковое турне следующего сезона. Шмидт с орлами продемонстрировал не менее нервную игру: Отаменди в паре с Трубиным полчаса удерживали победный счет ответного матча против шотландцев.

После выступлений обеих команд в своих лигах и предыдущих раундах ЛЕ создается впечатление, что получить кого-либо из этой пары будет за счастье и "Ливерпулю", и "Аталанте". Мы же надеемся, что оба матча четвертьфинала завершатся в пользу португальцев и положительный результат вывозить на себе будет не только Трубин.

Первая встреча в истории

"Байер" и "Вест Хэм" никогда не пересекались в еврокубках. Это и понятно: недавно мы даже представить не могли эти команды так далеко в международных турнирах. На прошлой неделе "Байер" установил рекорд по победам в Бундеслиге, повторив достижение гвардиоловской "Баварии". Теперь им можно попытаться повторить и еврокубковое шествие тогдашних мюнхенцев - добраться, по крайней мере, до полуфинала.

И на это у Алонсо есть все ресурсы: леверкузенцы устали на дистанции, но каждую игру перед свистком они вспоминают о своей чемпионской миссии и снова и снова забивают на последних минутах. Если не удар издалека, то разрезные пасы помогут дойти до цели и забить. А если не сработает и это, то Байер будет навязывать давление на каждое действие оппонента, чтобы не дать возможность для атаки на своей половине. Не забывайте и о главных игроках: Вирц, Бонифейс, Шик или Фримпонг создают противовес даже самым звездным соперникам. Каким бы предсказуемым ни был состав на матч, тренер все равно придумает для каждого нестандартную игровую модель и это будет ключевым сюрпризом.

Что сможет противопоставить "Вест Хэм"? Англичане выиграли предварительный розыгрыш Лиги Конференций и выглядят одним из претендентов на кубок уже Лиги Европы. Но при этом преимущество на втором этаже не сопоставимо с потерей уверенности - это приводит к желтым, которых молотобойцы собирают по 2 за игру минимум. А есть и еще один аспект, который Моесу за эти несколько дней надо нивелировать: Зума и Агер не надежные центрбеки, а значит - разрезные пасы могут стать головной болью. И без того медленная игра на своей половине рискует совсем стереть намеки на комбинационный футбол. Еще Ареоля до сих пор не восстановился, без основного голкипера будут сложности с защитой.

Команды очень разные, общего у них только почти одинаковая стоимость. Немцы младше (средний возраст 25 против 28,5), больше забивают и лучше владеют мячом, даже турнирные задачи гораздо легче именно у Леверкузена. А вот на международной гораздо лучшие англичане: учитывая вышеперечисленные факторы и плей-офф (разгромный выход Вест Гэма и выстраданный проход Баера), мы получим непредсказуемый поединок, где не спасет даже полное преимущество в пользу немцев с точки зрения букмекеров.

Встреча вечных тренеров

Гасперини против Клопа – это противостояние мастодонтов одной команды. Оба стали к рулю своих текущих клубов почти в одно время и пока будут завершать тренерские карьеры тоже в один период. За столько лет они выработали определенный рисунок, который оба будут очень тщательно разбирать.

Для "Ливерпуля" это шестая попытка взять ЛЕ: в прошлый раз (в 2016-м) они достигли финала, но проиграли "Севильи". Теперь будут не испанцы, но не менее неудобный соперник. Юрген уже настолько привык, что каждый матч что-то может пойти не так еще на этапе выбора игроков, что их травмы – это стандартный вызов. Впрочем, сейчас, кроме уже известных в лазарете, его футболисты выглядят как никогда готовыми к классическому клопповскому футболу. Мы ждем перфомансов Салаха и Нуньеза, а еще Маккалистера с его пушкой - полузащитник может подготовить мощный удар ниоткуда и это будет проблемой для голкипера.

"Аталанта" может не видеть высоких результатов в Серии А годами, а их выход в еврокубки всегда завершался на четвертьфиналах. Еще играть первый матч вничью тоже не желательно: предыдущие еврокубковые путешествия и матч против "Спортинга" месяц назад показали, что тогда бергамцам очень трудно добиться выгодного результата. Но мешает ли это команде пытаться снова и снова? Тем более, чтобы попасть в ЛЧ, надо постараться в Серии А, а здесь нужно выиграть всего 5 матчей Лиги Европы. Бергамаски забивают мало, и Лукман с Копмейнерсом должны подготовиться морально, что от их вовлеченности будет зависеть возможность прорывать оборону мерсисайдцев.

Для каждой из пар четвертьфинала уроки первого матча станут основой для устранения ошибок. Но именно в битве Клоппа и Гасперини мы снова возвращаемся к рисунку, ведь эти двое смогут через неделю превратить свои идеи в новые тактические загадки.

Италия точно останется

С таким набором команд в Лиге Европы Италия точно может надеяться, что ее представительство в еврокубках сохранится дольше. По крайней мере, в полуфинале они точно будут, ведь судьба свела "Милан" и "Рому". Это у нас первая пара из одной страны, потому посмотрим на историческую ретроспективу. Миланцы против итальянских команд в еврокубках проиграл всего 2 из 9 матчей (все в ЛЧ). Римляне же имели только один поединок - против "Фиорентины" 9 лет назад и тогда все завершилось вылетом.

Пока все говорит, что в следующий раунд пройдет "Милан": за последние 10 очных матчей в Серии А римляне выиграли лишь один, в 2019 году! А после того - три ничьих и сплошных поражения. Красно-черным есть чем похвастаться: после скучного и очень слабого выступления в группе ЛЧ, россонери наконец-то поняли абсурдность такого футбола для одного из лидеров Италии. еще Анчелотти.

Хотя не будем отвергать фактор феноменальности тренера: де Росси после прихода в "Рому" построил уникальный механизм, который за 4 месяца дал сбой только дважды. И оба эти раза можно объяснить: проиграть сегодняшнему Интеру, убив ему дважды, это даже не поражение . Ну а "Брайтону" позволили хоть как-то разбавить впечатление после разгрома в Риме. Агрессивное владение с постоянными короткими передачами – тот стиль, который позволяет волкам снова быть угрозой в Лиге Европы.

Вызов всем цифрам и прогнозам готов бросить группа игроков. Кристанте, Дибала и Лукаку со стороны "Ромы" будут сражаться за честь против Леао, Жира и Лофтус-Чика в составе Милана. Ну и какое итальянское дерби без эмоций, изъятий и сенсаций? Продолжение серии россонери или первая за годы победа римлян? Ох, газон будет там гореть.

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