Выступавший в Украине 100-кг футболист возобновил карьеру в 49 лет и спас команду в Германии от поражения. Видео

Чемпион Германии по футболу (2004) бразильский нападающий Аилтон триумфально вернулся в большой спорт. 49-летний форвард, выступавший в свое время за донецкий "Металлург" и в футболке "Шальке" забивавший "Шахтеру" в Кубке УЕФА, отметился спасительным голом в одной из любительских лиг Германии.

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Игрок, который при росте 178 см весит 100 кг, отыграл полный матч за "Бассем III". В матче с принципиальным соперником "Твистрингеном" на переполненной арене точным ударом сравнял счет (2:2), после чего отпраздновав в стиле Криштиану Роналду.

Отметим, что Аилтон наиболее известен по выступлениям за бременский "Вердер", в составе которого становился в 2004 году лучшим бомбардиром Бундеслиги и первым иностранцем, награжденый титулом лучшего футболиста года в Германии.

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