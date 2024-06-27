'Выходить просто на сигарете': защитник сборной Украины эпично оценил матч с Бельгией на Евро-2024

Защитник сборной Украины Илья Забарный назвал разгромное поражение от Румынии в первом матче чемпионата Европы-2024 главной причиной вылета команды с турнира уже на стадии группового этапа. По словам футболиста "Борнмута", игроки "сине-желтых" оказались не готовы к тому, чтобы уже с первых секунд первенства биться на поле.

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Об этом Забарный заявил в интервью YouTube-каналу "Трендець". 21-летний центрбек добавил, что ему обидно покидать турнир после того, как команда показала очень хорошую игру в поединке против Бельгии. с которой сыграла 0:0.

"Это футбол. Нужно было выиграть те две игры и сейчас уже выходить просто на сигарете и все. А так – очень тяжело играть против Бельгии. Тяжелый матч, тяжелая игра. Хотя мы играли хорошо, но этого недостаточно. Это будет для нас уроком, что нужно на каждую игру выходить и играть как финал, потому что на таком уровне это недопустимо, потому что я знаю, на что мы способны. Так вылетать мне неприятно. За себя говорю – я сделал недостаточно на этом Евро", – сказал Забарный.

Отметим, что Украина стала первой командой, которой не хватило четыре очка для выхода в плей-офф после расширения турнира до 24 сборных.

Как сообщал OBOZ.UA, статистические порталы назвали лучшего и худшего футболистов в составе сборной Украины в матче с Бельгией на Евро-2024.

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