'Вы говорите в контексте войны...' Ребров высказался о матче Украины с Исландией

Футболисты сборной Украины внимательно следят за происходящим в родной стране, которая продолжает противостоять российской агрессии. При этом они прекрасно понимают, что финальный матч плей-офф отбора Евро-2024 с Исландией имеет огромное значение, а потому на время игры сосредоточатся на ней.

Такое мнение выразил главный тренер нашей команды Сергей Ребров на пресс-конференеции перед поединком 26 марта. По словам наставника "сине желтых", его подопечные ощущают давление, но настроены очень серьезно, чтобы порадовать украинский народ позитивными эмоциями.

"Игрокам всегда тяжело перед матчем – накануне они ощущают эту атмосферу, давление. Но, насколько я помню по себе, после выхода на поле ты забываешь обо всем. Да, игроки немного нервничают, но когда начнут работу, то будут думать только об игре. Но если вы говорите в контексте войны... Сегодня я видел, как футболисты были в телефонах, смотрели на происходящее в Украине на обстрелы. Это тяжело для них, поскольку там семьи. Уверен, они будут более злыми, мотивированными, заряженными на игру", – сказал Ребров.

Также главный тренер сборной Украины ответил на вопрос о готовности сыграть с Исландией лидера полузащиты Виктора Цыганкова. Сама игра, напомним, пройдет на поле стадиона "Тарчинськи Арена" во Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. Команды встречались четыре раза. В активе соперников по одной победе, еще две встречи принесли ничью.

Как сообщал OBOZ.UA, суперкомпьютер компании Opta назвал победителя финала плей-офф отборочного турнира Евро-2024 между сборным Украины и Исландии. Также свой прогноз сделал искусственный интеллект.

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