Украина – Исландия: онлайн-трансляция финала плей-офф отбора Евро-2024

Сборная Украины по футболу во вторник, 26 марта, проведет решающий стыковой матч отбора к чемпионату Европы 2024 года. Соперником подопечных Сергея Реброва в битве за право сыграть в финальной части континентального первенства в германии станет Исландия.

Встречу принимает стадион "Тарчинськи Арена" в польском Вроцлаве. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Исландия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Евро-2024. Квалификация

Плей-офф. Финал

Вроцлав, стадион "Тарчинськи Арена"

Главный арбитр: Клеман Тюрпен (Франция), арбитр VAR: Жером Бризар (Франция)

Украина – Исландия – 0:0

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2 ДНЯ ДО МАТЧА. В УЕФА какой-то фетиш на повторы. На боснийцев назначили немецкого арбитра Цвайера, который судил матч команд в отборе ЧМ-2022. Сейчас поставили француза Тюрпена. Он работал на игре Украины и Исландии в отборе ЧМ-2018. В Киеве тогда сыграли 1:1. Клеман еще дважды судил наших – во всех случаях зафиксировал ничью (с Португалией и Молдовой).

2 ДНЯ ДО МАТЧА. Есть хорошие новости из стана сборной – Виктор Цыганков вернулся к тренировкам в общей группе. Есть шанс, что игрок "Жироны" появится на поле во вторник.

2 ДНЯ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола. Сборная Украины играет важнейший для себя матч, в котором определится учасник будущего Евро-2024.

"Сине-желтые" добились этого права благодаря феерической победе в игре с Боснией и Герцеговиной. Наши соперники исландцы в свою очередь разбили Израиль – 4:1.

Украинская команда считается явным фаворитом поединка. Ставки на ее победу в основное время принимаются с коэффициентом 1,44. Выход подопечных Реброва на ЧЕ оценивается котировкой 1,22.

Как сообщал OBOZ.UA, появилось видео из раздевалки сборной Украины после победы над Боснией, когда к команде обратился Андрей Шевченко.

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