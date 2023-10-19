Второй раз в истории футбола арбитр показал футболисту белую карточку. Видео

Болельщики, присутствовавшие на матче пятого дивизиона в Португалии, стали свидетелями крайне редкого футбольного зрелища – белой карточки. Видео за несколько часов стало вирусным в сети.

Во время контратаки защитник получил травму. Нападающий вместо того, чтобы спокойно обыграть один в один голкипера и забить гол неожиданно развернулся и выбил мяч в аут, чтобы медики могли оказать необходимую помощь пострадавшему.

За это судья показал форварду белую карточку.

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После этого герой эпизода вернулся к лежащему игроку команды, чтобы помочь тому покинуть пределы поля.

Это вызвало восторг у присутствующих болельщиков, которые овациями приветствовали футболиста за его поступок.

Напомним, что карта была разработана, чтобы продемонстрировать командам и игрокам признание честной игры и спортивного мастерства во время игры.

Это было инициативой национального плана Португалии по этике в спорте, и она была поддержана Португальской федерацией футбола.

Это стало лишь вторым разом в истории, когда футболисту показали белую карточку. Первый эпизод случился в январе в матче женского Кубка Португалии между лиссабонским "Спортингом" и "Бенфикой".

Главный арбитр встречи Катарина Кампуш таким образом наградила медицинские бригады обеих команд.

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