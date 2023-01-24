Впервые в истории футбола арбитром была показана карточка третьего цвета. Видео

В матче Кубка Португалии по футболу среди женских команд впервые в истории футбола была показана карточка белого цвета. Главный арбитр встречи Катарина Кампуш таким образом наградила медицинские бригады обеих команд.

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В конце 1-го тайма одной из футболисток стало плохо. Медики сработали оперативно, за что рефери и решила их наградить. Это вызвало неподдельное смущение одного из спортивных врачей.

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Белые карточки были введены ФИФА в рамках инициативы "по признанию и похвале клубов за честную игру и для повышения этических ценностей в спорте".

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