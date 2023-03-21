Второй клуб УПЛ за два дня выгнал главного тренера-иностранца

Футбольный клуб "Львов" в понедельник, 20 марта, уволил главного тренера Олега Дулуба и его помощника Александра Грановского. Белорусский специалист проработал с командой с сентября 2021 года.

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За этот период было сыграно 31 поединков: 9 побед и 15 поражений. 7 матчей завершились вничью.

В текущем сезоне "Львов" в 17 матчах лишь трижды выиграл. Еще 4 завершились с ничейным результатом. В турнирной таблица УПЛ львовяне занимают последнее место.

На следующий день на загородной базе в Брюховичах львовским футболистам было представлено нового наставника. Им стал украинский специалист Анатолий Бессмертный. Ему будет помогать Роман Пахолюк.

Анатолий Петрович уже возглавлял "Львов" с марта по август 2021 года. Тогда в 16 играх 5 раз была добыта победа. Еще 4 встречи были сведены вничью.

В послужном списке Бессмертного работа в Альянсе" из Липовой Долины. Также он возглавлял "Викторию", "Черкащину", "Полесье", "Полтаву" и "Сумы".

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 марта львовский футбольный клуб "Рух" разорвал трудовые отношения с главным тренером Леонидом Кучуком.

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