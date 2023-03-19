Первая отставка в году. Клуб УПЛ выгнал иностранного тренера после поражения

Львовский футбольный клуб "Рух" разорвал трудовые отношения с главным тренером Леонидом Кучуком. 63-летний беларус возглавлял украинскую команду с августа 2021 года. До этого Леонид работал во Львове с февраля по декабрь 2019-го.

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"Желаем Леониду Станиславовичу успехов в дальнейшей тренерской карьере, спасибо за плодотворную совместную работу и футбольный опыт, которым он поделился с "руховцами", - сообщает пресс-служба львовской команды.

"Рух" с Кучаком провел 66 поединков во всех турнирах. Под его руководством украинцы добыли 27 побед, 19 встреч свели вничью и 20 проиграли.

В турнирной таблице чемпионата Украины в Премьер-лиге "Рух" занимает 14-е место. 19 марта "Рух" проиграл 0:2 донецкому "Шахтеру" в 18-м туре.

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