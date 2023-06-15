'Врет сам себе': Зинченко высказался о Путине, отказавшись называть его имя

Российский диктатор Владимир Путин оторван от реальности и делает бредовые высказывания о войне в Украине, которые постоянно противоречат друг другу. В частности, главарь террористического государства обвинил нашу страну в подрыве Каховской ГЭС и объяснил это тем, что ВСУ решили сорвать свое контрнаступление в этом районе.

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Об этом в интервью в интервью шоу Piers Morgan Uncensored заявил один из лидеров лондонского "Арсенала" Александр Зинченко. Футболист сборной Украины отказался произносить имя российского диктатора и удивился, что он сам верит своей же пропаганде.

"Я даже не хочу произносить его имя. Я не хочу даже говорить о нем. Я постоянно слежу за всеми новостями. На днях посмотрел видео, когда он разговаривал с кем-то за столом. Я даже не знаю этих людей. Он говорил, что уничтоженную ими Каховскую ГЭС взорвала Украина. Он сказал, что это сделала Украина, потому что она планировала осуществить контрнаступление. Вдумайся: ты – украинская армия, ты хочешь провести контрнаступление, ты уничтожаешь ГЭС, чтобы замедлить контрнаступление. Он врет сам себе", – сказал Зинченко.

Ранее Александр со словами "все там будут" выразил уверенность в том, что если придет время воевать за Украину, он возьмет в руки оружие.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Зинченко назвал главную ошибку российских футболистов, которые поддерживают войну в Украине и не думают о будущем своих детей.

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