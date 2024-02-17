Вратарь, выступавший в УПЛ, получил "самую страшную травму века". Видео собрало 700 000 просмотров за неделю
Румынский голкипер польского клуба "Погонь" из Щецина Валентин Кожокару стал настоящим посмешищем после гостевого матча Экстракласы против "Шленска" (Вроцлав). 28-летний уроженец Бухареста симулировал травму, которую в сети назвали "самой страшной травмой столетия".
После финального свистка, который зафиксировал победу "Погони" 1:0 Кожокару вместе с одноклубниками сидел на газоне, когда кто-то из болельщиков хозяев бросил в него пластиковую бутылку. Емкость с водой пролетела мимо вратаря, едва его коснувшись.
Однако этого оказалось вполне достаточно, чтобы Кожокару устроил настоящее шоу. Голкипер изобразил неестественные муки и с гримасой боли рухнул на поле.
За неделю эпизод с Кожокару собрал более 700 000 просмотров, а в сети фанаты потребовали дать Валентину "Оскара".
"Этого голкипера надо дисквалифицировать до конца сезона", "Он лучший актер, чем вратарь. Неужели он не в курсе, что везде камеры и хорошо видно, как мимо него пролетела бутылка?" – пишут юзеры.
Отметим, что Кожокару известен украинским болельщикам по выступлениям в УПЛ. В сезоне 2021-2022 Валентин стоял в воротах "Днепра-1", за 14 матчей пропустив 12 голов.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!