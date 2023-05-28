Вратарь ПСЖ госпитализирован в критическом состоянии после катания на лошади

Четвертый голкипер ПСЖ Серхио Рико получил серьезную черепно-мозговую травму во время катания на лошади в поселке Эль-Росио испанской провинции Уэльва. По информации Cope, животное занервничало под 29-летним футболистом, после чего сбросило его с седла и ударило копытом в голову.

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Рико был срочно госпитализирован в отделение интенсивной терапии госпиталя Вирхен-дель-Росио в Севилье. Его состояние оценивается как крайне тяжелое. У вратаря диагностировано кровоизлияние в мозг.

Серхио Рико не сыграл ни одного матча в этом сезоне за ПСЖ, где он выступает в качестве запасного вратаря итальянца Джанлуиджи Доннаруммы.

В эту субботу Серхио, тренировавшийся в молодежной академии "Севильи", в основной команде которой он выступал с сезона 2014/15 по 2018/19, был вызван на предпоследний матч чемпионата Франции. Поединок со "Страсбургом" завершился вничью, позволив парижанам выиграть "золото" национального первенства.

Серхио Рико после той игры отправился в Эль-Росио, который является является местом массового паломничества верующих со всей Испании. Вместе с голкипером в Испанию приехал и его одноклубник Серхио Рамос, хотя центральный защитник остался в Мадриде.

Как сообщал OBOZREVATEL, нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе перед игрой со "Страсбургом" разбил в кровь мячом лицо болельщице.

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