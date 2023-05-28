Мбаппе разбил в кровь лицо болельщице перед игрой чемпионата Франции. Видео

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе разбил мячом лицо болельщице перед игрой 37-го тура чемпионата Франции против "Страсбурга". Во время разминки чемпион мира запустил круглый снаряд на трибуны, попав в сидящую там девушку. У нее из носа пошла кровь.

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24-летний футболист, увидев, что случилось, остановил свои упражнения и пошел к пострадавшей. Затем Мбаппе позвал медиков и сопроводил к пострадавшей, чтобы те оказали ей помощь.

После матча Килиан еще раз подошел к этой трибуне, чтобы сделать фанатке небольшой подарок-компенсацию. Мбаппе подарил свою футболку, сорвав аплодисменты трибун.

Отметим, что матч ПСЖ – "Страсбург" завершился со счетом 1:1, что позволило столичной команде 11-й раз в своей истории стать чемпионом страны.

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