Уверен, вы, друзья, со мной согласитесь, что Андрей Ярмоленко – капитан национальной сборной Украины, ее лидер, сыгравший в главной команде страны 106 матчей и забивший 44 мяча – сегодня самый популярный футболист нашей страны.

Он своей игрой радовал болельщиков "Динамо", затем поклонников футбола в Германии ("Боруссия" Дортмунд), а сейчас – в Англии ("Вест Хэм").

Ярмоленко принадлежит много достижений в украинском футболе. Вратарю сборной Уругвая он забил на 15-й секунде матча, что сделало его автором самого быстрого гола "желто-синих". Отличился Андрей и на поле обновленного НСК "Олимпийский" в матче со сборной Германии перед Евро-2012. Его забитый мяч стал историческим – первым на 70-тысячной арене. В своем дебютном матче за сборную Украины, против Андорры, Ярмоленко забил свой первый мяч. И в своем первом матче в основном составе "Динамо" он также испортил настроение вратарю "Ворсклы".

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Андрей продолжает забивать. Знаменитый тренер Виктор Александрович Маслов как-то сказал: "Гол – это маленькое чудо". Получается, Ярмоленко – один из футбольных чудотворцев.

За годы своей карьеры Андрей ответил, и еще ответит, на сотни вопросов украинских и зарубежных спортивных журналистов. В основном эти вопросы были на футбольную тематику. Мы отобрали 13 вопросов и 13 откровенных ответов на тему, не касающуюся футбола.

- Если бы на вас вдруг свалился чемодан с деньгами, что бы вы с ним сделали?

- Когда приходят легкие деньги, нужно с ними так же легко расставаться. Потратил бы на родных, помог сиротам, отдал бы часть на благотворительность.

- Самая крупная сумма, проигранная на спор?

- Больших денег не проигрывал. Так, по мелочи… В "Динамо" больше принято играть не на купюры, а на желание. Так интереснее и веселее!

- Ваши предпочтения в одежде?

- Люблю классику. Предпочтение какому-нибудь одному бренду не отдаю.

- Вы привередливы в еде?

- Больше да, чем нет. Терпеть не могу жирное мясо. В последнее время перестал есть все молочные каши, хотя молоко вот пью.

- Домашние животные есть?

- Есть йоркширский терьер Лео и кошка полинезийской породы Ронни. В честь двух моих любимых футболистов Месси и Роналдиньо. Сдружились не на шутку!

- Пробовали жить одним днем?

- Именно так я и живу! Получаю удовольствие от жизни. Ненавижу жить по графику. Я знаю, что будет завтра, а в послезавтра не заглядываю.

- Что вы ненавидите больше всего?

- Вранье и двуличие.

- Жизнь без любви – это…

- … не жизнь. Жизнь держится на любви.

- Как думаете, искать любовь нужно?

- Точно уверен, что искать ее не нужно. Она войдет незаметно, и ты поймешь, что влюбился. Как в песне: "Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь".

- Когда она к вам постучалась?

- После третьего свидания с Инной я понял, что у меня к ней сильные чувства.

- Чем она вас покорила?

- Всем. Простотой, красотой, поведением…

- Что вас восхищает в женщине?

- Прежде всего, красота.

- Куда глаза в первую очередь глядят?

- Пробегают сверху вниз и в обратном направлении несколько раз, останавливаясь на понравившихся местах (улыбается).