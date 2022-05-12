"Вранье и двуличие": Ярмоленко назвал самые неприятные черты в людях
Уверен, вы, друзья, со мной согласитесь, что Андрей Ярмоленко – капитан национальной сборной Украины, ее лидер, сыгравший в главной команде страны 106 матчей и забивший 44 мяча – сегодня самый популярный футболист нашей страны.
Он своей игрой радовал болельщиков "Динамо", затем поклонников футбола в Германии ("Боруссия" Дортмунд), а сейчас – в Англии ("Вест Хэм").
Ярмоленко принадлежит много достижений в украинском футболе. Вратарю сборной Уругвая он забил на 15-й секунде матча, что сделало его автором самого быстрого гола "желто-синих". Отличился Андрей и на поле обновленного НСК "Олимпийский" в матче со сборной Германии перед Евро-2012. Его забитый мяч стал историческим – первым на 70-тысячной арене. В своем дебютном матче за сборную Украины, против Андорры, Ярмоленко забил свой первый мяч. И в своем первом матче в основном составе "Динамо" он также испортил настроение вратарю "Ворсклы".
Андрей продолжает забивать. Знаменитый тренер Виктор Александрович Маслов как-то сказал: "Гол – это маленькое чудо". Получается, Ярмоленко – один из футбольных чудотворцев.
За годы своей карьеры Андрей ответил, и еще ответит, на сотни вопросов украинских и зарубежных спортивных журналистов. В основном эти вопросы были на футбольную тематику. Мы отобрали 13 вопросов и 13 откровенных ответов на тему, не касающуюся футбола.
- Если бы на вас вдруг свалился чемодан с деньгами, что бы вы с ним сделали?
- Когда приходят легкие деньги, нужно с ними так же легко расставаться. Потратил бы на родных, помог сиротам, отдал бы часть на благотворительность.
- Самая крупная сумма, проигранная на спор?
- Больших денег не проигрывал. Так, по мелочи… В "Динамо" больше принято играть не на купюры, а на желание. Так интереснее и веселее!
- Ваши предпочтения в одежде?
- Люблю классику. Предпочтение какому-нибудь одному бренду не отдаю.
- Вы привередливы в еде?
- Больше да, чем нет. Терпеть не могу жирное мясо. В последнее время перестал есть все молочные каши, хотя молоко вот пью.
- Домашние животные есть?
- Есть йоркширский терьер Лео и кошка полинезийской породы Ронни. В честь двух моих любимых футболистов Месси и Роналдиньо. Сдружились не на шутку!
- Пробовали жить одним днем?
- Именно так я и живу! Получаю удовольствие от жизни. Ненавижу жить по графику. Я знаю, что будет завтра, а в послезавтра не заглядываю.
- Что вы ненавидите больше всего?
- Вранье и двуличие.
- Жизнь без любви – это…
- … не жизнь. Жизнь держится на любви.
- Как думаете, искать любовь нужно?
- Точно уверен, что искать ее не нужно. Она войдет незаметно, и ты поймешь, что влюбился. Как в песне: "Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь".
- Когда она к вам постучалась?
- После третьего свидания с Инной я понял, что у меня к ней сильные чувства.
- Чем она вас покорила?
- Всем. Простотой, красотой, поведением…
- Что вас восхищает в женщине?
- Прежде всего, красота.
- Куда глаза в первую очередь глядят?
- Пробегают сверху вниз и в обратном направлении несколько раз, останавливаясь на понравившихся местах (улыбается).