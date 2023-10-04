Впервые за 117 лет: в Лиге чемпионов произошла громкая сенсация. Видео

Стамбульский "Галатасарай" сотворил грандиозную сенсацию в матче второго тура группового турнира Лиги чемпионов. На легендарном стадионе "Олд Траффорд" турецкая команда одержала победу над "Манчестер Юнайтед", которая стала первой в 117-летней истории "львов" в Англии.

Поединок получился невероятно интересным и результативным. Хозяева открыли счет уже на 17-й минуте благодаря голу Расмус Хейлунна, однако практически тут же турки ответили своими точным ударом.

В середине второго тайма Хейлунн оформил дубль. "Галатасараю" хватило лишь четыре минуты для того, чтобы снова сравнять счет на табло.

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На 77-й минуте бразильский легионер "Юнайтед" Каземиро после грубейшей ошибки голкипера Онана снес соперника в своей штрафной, заработав вторую желтую карточку и пенальти. Итальянец стамбульцев Мауро Икарди с "точки" пробил мимо ворот и, казалось, лишил свою команду возможности победить.

Но именно Икарди поставил яркую точку в матче. Он воспользовался скидкой партнера головой со своей половины поля, убежал один на один и перебросил кипера МЮ. Таким образом, гости впервые в своей истории выиграли в Англии.

"Юнайтед" же проиграл две стартовые встречи турнира, пропустив в обеих по три мяча.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейский футбольный союз (УЕФА) отстранил руководителя департамента судейства Российского футбольного союза (РФС) Милорада Мажича от работы на матче донецкого "Шахтера" в Лиге чемпионов.

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