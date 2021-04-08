Впервые в Украине болельщики смогут купить акции футбольного клуба

Бренд Parimatch и НК "Верес" реализуют крутую инициативу. Уже совсем скоро начнется уникальный проект публичного размещения акций футбольного клуба.

Представитель Первой лиги Украины по футболу, НК "Верес", уже заявил о публичном размещении акций или IPO. Это означает, что каждый желающий сможет стать совладельцем футбольного клуба. Такая практика является обычной в ведущих чемпионатах Европы, но для нас это новый опыт.

Всего в свободное обращение поступят 500 000 тыс. акций, номинальная стоимость каждой составит 100 грн. Привлеченные средства НК "Верес" инвестирует в строительство собственной спортивной базы.

Выход на IPO сопровождает лидер рынка - инвесткомпания Concorde Capital, с помощью которой "Верес" стремится привлечь 50 млн грн. инвестиций акционеров-фанатов, что позволит клубу стать настоящей "народной командой".

Это событие в украинском футболе поддержал и главный меценат украинского спорта бренд Parimatch.

В свою очередь президент народного клуба "Верес" Иван Надеин поблагодарил Parimatch, Concorde Capital и партнера клуба "МТБ Банк" за поддержку и выразил надежду, что ровенский клуб уже в следующем сезоне будет играть в украинской Премьер-лиге, и будет базироваться именно в Ровно, где сейчас ведется реконструкция стадиона.

"Приглашаем болельщиков стать частью истории, получить долю в родном клубе и сделать собственный вклад в его развитие. Мы хотим, чтобы "Верес" стал по-настоящему европейским футбольным клубом, а не игрушкой какого-то одного владельца. С прозрачным бюджетом, собственной инфраструктурой, сильной детской школой, яркой игрой и победами, и наша команда уверенно к этому шагает", - подчеркнул Иван Надеин.

По словам представителя Parimatch Вадима Мисюры, первое в Украине IPO футбольного клуба вызывает живой интерес у болельщиков еще до официального старта на бирже: "Это новая веха в украинском спорте. Мы системно поддерживаем открытость и прозрачность в украинском спорте. И участие в проекте по "Верес" — это вполне логичный шаг программы развития инноваций в спортивный менеджмент страны. Мы поддержим проект своими информационными ресурсами и профессиональной технологической экспертизой, нам интересно получить новый и успешный опыт. Мы уверены, что украинский спорт должен быть финансово успешным и конвертировать привлеченные средства в яркую игру и новые победы".

"Мы видим большой потенциал в привлечении средств локальных инвесторов через внутренние IPO, нужно только проложить этот путь и открыть еще один инструмент для украинских компаний и частных инвесторов. Для Concorde Capital это один из приоритетов, мы хотим перезапустить отечественный финансовый рынок", - рассказал генеральный директор Concorde Capital Игорь Мазепа.

"Впервые в истории Украины акции футбольного клуба публично размещаются и доступны для любого покупателя на бирже. Мы рады стать участниками этого знаменательного для отечественного фондового рынка события. МТБ БАНК поможет каждому украинцу стать акционером "Вереса" и сделать этот футбольный клуб настоящим народным достоянием - каждый человек может обратиться к нам и мы купим на его имя пакет акций. Поддержка развития спорта в Украине - один из наших приоритетов, мы спонсируем теннисистов, яхтсменов, гонщиков. И сегодня мы гордимся тем, что являемся партнерами футбольного клуба", - заявил Председатель Правления МТБ Банка Юрий Кралов.

Обращаем внимание, что первое совместное мероприятие партнеры проведут 12 апреля, во время которого инвесторы и болельщики в прямом эфире смогут сделать заявку на покупку акций и стать совладельцами профессионального футбольного клуба.

Чтобы стать акционером народного клуба "Верес", нужно лично или дистанционно подать паспорт и индивидуальный налоговый номер, подписать договоры на открытие брокерского счета и счета в депозитарии. С подробной инструкцией можно ознакомиться на сайте народного клуба.

Также для приобретения акций можно обращаться в "МТБ Банк" или в Concorde Capital.

Всего предусмотрено четыре уровня преференций для акционеров.

Справка: "Верес" (Ровно) - украинский футбольный клуб, участник соревнований Первой лиги (3-е место в турнирной таблице Первой лиги по состоянию на 16 марта 2021, претендент на выход в украинском Премьер-лигу). Клуб основан в 1957 году. Участник высшей лиги Украины в сезонах 1992/93 - 1994/95, 2017/18. Полуфиналист Кубка Украины 1993/94.

Concorde Capital - ведущая украинская инвестиционная компания, основанная в 2004 году. Предоставляет полный спектр международных брокерских и инвестиционных услуг. Используя различные финансовые инструменты, компания привлекла более 3 млрд долларов США для украинских компаний в сфере металлургии, автомобилестроения, недвижимости, а также химическом, нефтегазовом, сельскохозяйственном и фармацевтическом секторе.

Parimatch - всемирно известный бренд по спортивному беттингу. Одна из самых популярных инновационных онлайн платформ для ставок в Европе и мире. Компании Parimatch была основана в Киеве в 1994 году. Parimatch Ukraine является частью глобального холдинга Parimatch и крупнейшим меценатом спорта в Украине. Бренд является драйвером развития крупнейших спортивных проектов страны: Национальной сборной Украины по футболу, ФК "Шахтер", Федерации баскетбола Украины, Украинской хоккейной лиги, любительского спорта и др. Компания является лауреатом большого количества мировых и всеукраинских премий: "SBC awards", "Effie Awards", "Человек Года" и др. Бренд активно развивает социальные проекты в рамках деятельности фонда Parimatch Foundation.

ЧАО "МТБ БАНК" работает на финансовом рынке Украины с 1993 года. Сегодня это пять десятков отделений в 12 регионах Украины. МТБ БАНК является членом таких международных организаций, как: Master Card Worldwide, Visa International Inc., Union Pay International, Western Union, SWIFT, Thomson Reuters. Банк является действительным участником Украинского национального комитета Международной торговой палаты (ICC), также банку предоставлено ГНС Украины статус гаранта, который имеет право предоставлять доходов и сборов финансовые гарантии обеспечения уплаты таможенных платежей.