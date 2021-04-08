Вперше в Україні вболівальники зможуть купити акції футбольного клубу

Бренд Parimatch та НК “Верес” реалізують круту ініціативу. Вже зовсім скоро розпочнеться унікальний проект публічного розміщення акцій футбольного клубу.

Представник Першої ліги України з футболу, НК “Верес”, вже заявив про публічне розміщення акцій або IPO. Це означає, що кожен бажаючий зможе стати співвласником футбольного клубу. Така практика є звичайною у провідних чемпіонатах Європи, але для нас це новий досвід.

Всього у вільний обіг надійдуть 500 000 тис акцій, номінальна вартість кожної становитиме 100 грн. Залучені кошти НК “Верес” інвестує у будівництво власної спортивної бази.

Вихід на IPO супроводжує лідер фінансового ринку - інвесткомпанія Concorde Capital, за допомогою якої “Верес” прагне залучити 50 млн грн інвестицій акціонерів-фанатів, що дозволить клубу стати справжньою "народною командою".

Цю надзвичайну подію в українському футболі підтримав й головний меценат українського спорту бренд Parimatch.

У свою чергу президент народного клубу “Верес” Іван Надєїн подякував Parimatch, Concorde Capital і партнеру клубу “МТБ Банк” за підтримку та висловив надію, що рівненський клуб вже в наступному сезоні гратиме в українській Прем’єр-лізі, і базуватиметься саме у Рівному, де наразі ведеться реконструкція стадіону.

"Запрошуємо вболівальників стати частиною історії, отримати частку у рідному клубу і зробити власний внесок у його розвиток. Ми хочемо, щоб “Верес” став по-справжньому європейським футбольним клубом, а не іграшкою якогось одного власника. З прозорим бюджетом, власною інфраструктурою, сильною дитячою школою, яскравою грою і перемогами, і наша команда впевнено до цього крокує", – підкреслив Іван Надєїн.

За словами представника Parimatch Вадима Місюри, перше в Україні IPO футбольного клубу викликає жвавий інтерес у вболівальників ще до офіційного старту на біржі: "Це нова віха в українському спорті. Ми системно підтримуємо відкритість і прозорість в українському спорті. Й участь в проекті з “Вересом” - це цілком логічний крок програми розвитку інновацій в спортивний менеджмент країни. Ми підтримаємо проект своїми інформаційними ресурсами й професійною технологічною експертизою, нам цікаво отримати новий та успішний досвід. Ми впевнені, що український спорт повинен бути фінансово успішним й конвертувати залучені кошти в яскраву гру і нові перемоги".

"Ми бачимо великий потенціал у залученні коштів локальних інвесторів через внутрішні IPO, потрібно лише проторувати цей шлях і відкрити ще один інструмент для українських компаній та приватних інвесторів. Для Concorde Capital це один із пріоритетів, ми хочемо перезапустити вітчизняний фінансовий ринок", – розповів генеральний директор Concorde Capital Ігор Мазепа.

"Вперше в історії України акції футбольного клубу публічно розміщуються і доступні для будь-якого покупця на біржі. Ми раді стати учасниками цієї знаменної для вітчизняного фондового ринку події. МТБ БАНК допоможе кожному українцю стати акціонером “Вереса” та зробити цей футбольний клуб справжнім народним надбанням - кожна людина може звернутися до нас і ми купимо на його ім'я пакет акцій. Підтримка розвитку спорту в Україні - один з наших пріоритетів, ми спонсоруємо тенісистів, яхтсменів, гонщиків. І сьогодні ми пишаємося тим, що є партнерами футбольного клубу", - заявив Голова Правління МТБ БАНКу Юрій Кралов.

Звертаємо увагу, що перший спільний захід партнери проведуть 12 квітня, під час якого інвестори та вболівальники у прямому ефірі зможуть зробити заявку на купівлю акцій і стати співвласниками професійного футбольного клубу.

Щоб стати акціонером народного клубу "Верес", потрібно особисто або дистанційно подати паспорт та індивідуальний податковий номер, підписати договори на відкриття брокерського рахунку і рахунку в депозитарії. З детальною інструкцією можна ознайомитися на сайті народного клубу.

Також для придбання акцій можна звертатися в "МТБ Банк" або у Concorde Capital.

Всього передбачено чотири рівні преференцій для акціонерів.

Довідка: "Верес" (Рівне) – український футбольний клуб, учасник змагань Першої ліги (3-тє місце в турнірній таблиці Першої ліги станом на 16 березня 2021 року, претендент на вихід в Українську прем’єр-лігу). Клуб заснований у 1957 році. Учасник вищої ліги України в сезонах 1992/93 — 1994/95, 2017/18. Півфіналіст Кубка України 1993/94.

Concorde Capital – провідна українська інвестиційна компанія, заснована у 2004 році. Надає повний спектр міжнародних брокерських та інвестиційних послуг. Використовуючи різні фінансові інструменти, компанія залучила понад 3 млрд доларів США для українських компаній у сфері металургії, автомобілебудування, нерухомості, а також хімічному, нафтогазовому, сільськогосподарському та фармацевтичному секторі.

Parimatch – всесвітньо відомий бренд зі спортивного беттінгу. Одна з найпопулярніших інноваційних онлайн платформ для ставок у Європі та світі. Компанію Parimatch було засновано в Києві в 1994 році. Parimatch Ukraine є частиною глобального холдингу Parimatch та найбільшим меценатом спорту в Україні. Бренд є драйвером розвитку найбільших спортивних проектів країни: Національної збірної України з футболу, ФК "Шахтар", Федерації баскетболу України, Української хокейної ліги, аматорського спорту й ін. Компанія є лауреатом великої кількості світових та всеукраїнських премій: “SBC awards”, “Effie Awards”, “Людина Року” й ін. Бренд активно розвиває соціальні проекти в межах діяльності фонду Parimatch Foundation.

ПАТ "МТБ БАНК" працює на фінансовому ринку України з 1993 року. Сьогодні це п’ять десятків відділень в 12 регіонах України. МТБ БАНК є членом таких міжнародних організацій, як: Master Card Worldwide, Visa International Inc., Union Pay International, Western Union, SWIFT, Thomson Reuters. Банк є дійсним учасником Українського національного комітету Міжнародної торгової палати (ICC), також банку надано ДПС України статус гаранта, який має право надавати органам доходів і зборів фінансові гарантії забезпечення сплати митних платежів.