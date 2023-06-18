Впервые в истории футбола. Сборная Бразилии сыграла в уникальном матче

Сборная Бразилии по футболу впервые в истории сыграла в черной форме. Пентакампеоны в товарищеском поединке против Гвинеи таким образом решили поддержать своего соотечественника Винисиуса Жуниора. 22-летний хавбек мадридского "Реала" подвергался расизму в матчах чемпионата Испании.

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Кроме черной формы, игроки обеих сборных перед встречей на поле стадиона в Барселоне в знак борьбы против расизма преклонили колени.

Отметим, что на вторую половину подопечные Убнера Менезеса вышли уже в традиционной желто-синей экипировке.

Сам матч завершился разгромной победой фаворитов - 4:1. В первом тайме с интервалом в три минуты Жоелінтон и Родриго забили два гола. Еще до перерыва гвинейцы отквитали один мяч. Разгромным счет на старте второй половины сделал Милитао. Финальную точку с пенальти на 88-й минуте поставил Винисиус.

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