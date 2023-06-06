Возродится ли запорожский футбольный клуб 'Металлург'?

Свою историю запорожский "Металлург" начал в 1949 году. Он был создан на базе заводской футбольной команды "Сталь" комбината "Запорожсталь".

Видео дня

Связь с комбинатом не потерялась и после обретения Украиной независимости.

В 1999 после приватизации завода "Запорожсталь" финансирование "Металлурга" взял на себя один из новых совладельцев — Игорь Дворецкий. В более поздних интервью он говорил, что на содержание клуба уходило 12-15 млн. долларов в год. И "Металлург" отлично себя показывал в этот период.

В 2002 году, под руководством Олега Анатольевича Тарана команда окончила чемпионат в зоне еврокубков.

Самого крупного успеха в розыгрышах кубка страны "Металлург" с тренером Вячеславом Грозным достигла в сезоне 2005/06 и как финалист кубка Украины выступала на кубке УЕФА.

В 2011 году Игорь Дворецкий продал свою долю "Запорожстали" компании "Метинвест". Ринату Ахметову было достаточно "Шахтера" и в покупке второго клуба он не был заинтересован.

В 2012 году "Металлург" приобрел Александр Богуслаев, сын владельца завода "Мотор-Сич" Вячеслава Богуслаева.

"Металлург" за это время успел опуститься на одно турнирной таблицы итогам сезона 2010/11 и перейти в первую лигу. Затем вернуться в 12/13 в премьер-лигу, а в 2015 году не доиграв чемпионат біл исключен из премьер-лиги.

В этот же период в прессе стала появляться информация, что финансирование клуба будет прекращено. Александр Богуслаев в интервью успокаивал игроков и болельщиков, что финансирование прекращено не будет. Но в течение года финансирование постепенно уменьшалось и "Металлург" фактически прекратил свое существование.

В 2017 году тогдашний мэр Запорожья решил возродить "Металлург" в виде муниципального клуба, т.е. содержащегося за счет местного бюджета. Команда должна была начинать с игр во второй лиге, но основной целью называлось сохранение запорожской школы футбола и "Металлурга" как ее символа.

МФК "Металлург" перешел в первую лигу, а в 2023 году ему было увеличено финансирование – почти в 2 раза больше чем в 2022 году, 63 млн. грн против 34 млн. грн. Посмотрим чем в этом году команде удастся порадовать своих болельщиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!