'Вот это да!' Россия нашла сборную, согласившуюся сыграть с ней в футбол. Фанаты в истерике

Сборная Катара по футболу (№61 ФИФА) согласилась сыграть с национальной командой России, сообщил в интервью "МатчТВ" генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов. Встреча состоится в Катаре в сентябре 2023 года.

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По словам Митрофанова вторую сборную, с которой проведут товарищеский поединок россияне, они еще выбирают. Ведутся переговоры.

"Мы обсуждали вопрос с главой РФС, тренером. Нашли два спарринга, но они готовы были играть последний матч 20 июня. И собирать сборную, когда игроки ушли 3 июня в отпуск, со спортивной точки зрения неправильно", – заявил Митрофанов.

Имя соперника вызвало настоящую истерику у фанатов. Болельщики с сарказмом радуются тому, что их команда сыграет хоть с кем-то.

"Допустили все-таки в Катар! все на Никольскую!", "Жду-не дождусь новых 25 дебютантов", "С Аль-Насром можно скатать товарняк", "Вторая сборная Катара?", "И все таки мы сыграем в Катаре! Переиграли и уничтожили", - пишут юзеры.

Многие иронично восприняли информацию Митрофанова о том, что РФС выбирает второго соперника.

"Второй соперник пока неизвестно кто, но наверняка откажется...", "Мы выбираем"...звучит обнадёживающе!)) А можно просто написать: ха-ха-ха-ха-ха-ха..", "Вот это да! Вот это событие года!" – отмечают пользователи.

Также любители спорта из РФ спрашивают у Митрофанова, в курсе ли он, что в сентябре в Катаре средняя дневная температура 38 градусов по Цельсию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее со сборной России по футболу отказались играть все страны. Команде пришлось отменить сбор.

В мае стало известно, что сборная Камеруна по футболу, которая не смогла пройти групповой турнир ЧМ-2022 в Катаре, отказалась от проведения товарищеского матча с Россией.

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