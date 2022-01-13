Воспитанник "Барселоны", поигравший в "Реале", перешел в клуб УПЛ

Испанский нападающий Марк Гуаль подписал контракт с "Днепром-1", сообщает официальный сайт днепровской команды. Контракт с 25-летним нападающим рассчитан сроком на два с половиной года.

Гуаль является воспитанником футбольных школ "Барселоны" и "Эспаньола". Начинал свою карьеру во второй команде "Эспаньола". Во третьем дивизионе чемпионата Испании сыграл 35 поединков, где забил 13 голов.

В Сегунде Гуаль играл за "Алькоркон", с которым у него закончился контракт вначале января этого года. В футболке этой мадридской команды Марк в общей сложности 51 матч, забив 6 голов.

Видео дня

Также в активе футболиста выступления за "Реал Мадрид Кастлья" – резервный клуб "Реал Мадрида" (6 матчей, 2 гола).

Поиграл Гуаль и за "Севилью-Б" (48 матчей, 15 голов), "Реал Сарагосу" (29 матчей, 6 голов) и "Жирону" (22 матча, 6 голов).

Отметим, что перед стартом весенней части "Днепр-1" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Игора Йовичевича за 18 туров набрали 40 очков, оторвавшись от "Зари" на четыре очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед стартом второй части футбольного сезона 2021/2022 "Динамо" проводит "чистку" состава. Форвард киевлян Ибрагим Каргбо отправили в Словению, выступать за клуб "Целье".