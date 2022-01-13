'Динамо' отправило легионера в аренду в неожиданном направлении

Перед стартом второй части футбольного сезона 2021/2022 киевское "Динамо" проводит "чистку" состава. Одной из "жертв" стал 22-летний форвард Ибрагим Каргбо. Заинтересованность в услугах уроженца Сьерра-Леоне с бельгийским паспортом проявил словенский клуб "Целье", куда парня и отправили.

Об этом сообщил официальный сайт "Динамо". Аренда Каргбо рассчитана до окончания сезона. После 20 туров чемпионата Словении "Целье" занимает седьмое место среди 10 команд элитного дивизиона.

Ибрагим перебрался в "Динамо" в январе 2020 года, будучи свободным агентом. За два года он провел всего три матча за основной состав, получив несколько травм. В сезоне 2020/21 выступал в аренде в донецком "Олимпике". Сейчас его оценивают в 200 тысяч евро.

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Напомним, недавно "Динамо" отдало в аренду "Черноморцу" форварда Назария Русина, который не прижился в "Днепре-1", и грузинского полузащитника Георгия Цитаишвили. Также в Одессе будет выступать бывший капитан "бело-голубых" Николай Морозюк.

В пятницу, 14 января, киевляне возвращаются из отпуска и пройдут медицинский осмотр. А с 17 по 27 января команда проведет первый тренировочный сбор – в испанской провинции Аликанте.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Динамо" нашло соперников для спаррингов в Испании.