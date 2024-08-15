'Вообще нет': лучший арбитр мира-2020 объяснил отказ работать в России

Знаменитый итальянский футбольный судья Даниэле Орсато объяснил, что отказался работать в РФ из-за агрессии страны в отношении Украины. 48-летний арбитр, который после чемпионата Европы-2024 завершил карьеру, не согласился быть консультантом Российского футбольного союза (РФС).

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Об этом Орсато, которого в 2020 году признали лучшим в мире, заявил в интервью изданию La Repubblica. По его словам, ему действительно поступило выгодное предложение войти в состав экспертно-судейской комиссии РФС, однако он не стал его принимать из-за "нынешней социально-политической ситуации".

"Собираюсь ли я в Россию? Вообще нет. Меня попросили сотрудничать в качестве эксперта-арбитра с РФС в рамках большой технической группы. Я был очень польщен приглашением. Однако в свете нынешней социально-политической ситуации и этических принципов, которыми я всегда руководствовался, как в поле, так и за его пределами, я решил не принимать это предложение", – сказал Орсато.

Интересно, что итальянскому специалисту даже не пришлось бы ездить в России – всю работу он смог бы выполнять удаленно. Отметим, что департамент судейства РФС с лета минувшего года возглавляет серб Милорад Мажич. Он известен тем, что судил финальный матч Лиги чемпионов в Киеве в 2018 году, когда "Реал" обыграл "Ливерпуль" 3:1.

Как сообщал OBOZ.UA, фанаты киевского "Динамо" потроллили россиян во время матча Лиги чемпионов, показав плакат с надписью "Суджа".

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