Знаменитый итальянский футбольный арбитр Даниэле Орсато передумал сотрудничать с Российским футбольным союзом (РФС). 48-летнему рефери, который после чемпионата Европы-2024 завершил карьеру, было предложено стать главным консультантом в экспертно-судейской комиссии РФС.

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Пресс-служба РФС объявила о назначении итальянца накануне вечером. Однако издание La Gazzetta dello Sport проинформировало, что спустя несколько часов Орсато принял решение отказаться от работы с представителями страны-агрессорки. Что интересно, ему даже не нужно было бы ездить в Россию, вести все консультации удаленно.

Тем не менее, главный арбитр финала Лиги чемпионов-2020 и лучший футбольный судья того же года не решился сотрудничать с россиянами. О причинах изменений в планах Орсато ничего неизвестно. Предполагается, что он хочет провести время с семьей и ждет новых предложений.

Отметим, что департамент судейства РФС с лета минувшего года возглавляет серб Милорад Мажич. Он известен тем, что судил финальный матч Лиги чемпионов в Киеве в 2018 году, когда "Реал" обыграл "Ливерпуль" 3:1.

Как сообщал OBOZ.UA, фанаты киевского "Динамо" потроллили россиян во время матча Лиги чемпионов, показав плакат с надписью "Суджа".

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