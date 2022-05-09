'Волна ярости и тошноты': российский комментатор жестко высказался о победобесии в РФ и поддержал Украину

Российский комментатор Кирилл Набутов жестко высказался о российских властях и их сторонниках, которые политизировали и милитаризировали 9 мая. Журналист отметил роль Украины в победе над фашистской Германией.

Об этом сам Набутов рассказал на своем YouTube-канале. Он подчеркнул, что ощущает невероятный негатив, когда россияне устраивают победобесие на фоне войны в Украине.

"Я вот читаю все новости и думаю: а как бы их читали солдаты той войны, которые освобождали Советский Союз? Наверное, они в гробу переворачиваются. Я много общался с дочерью маршала Конева. Его войска освобождали Белгород и Харьков. А эти города теперь разделены границей. И российские войска и орудия бомбят город Харьков. Конев командовал украинским фронтом. Он был награжден званием маршала. Как сегодня он смотрел бы на все, что происходит? Когда я гляжу на победобесие, особенно с использованием детей, во мне поднимается волна ярости, тошноты, бешенства", – сказал Набутов.

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