Во сколько открытие Евро-2020: время начала стартового матча Турция – Италия

В пятницу, 11 июня, состоится стартовый поединок Евро-2020, в котором сборная Турции сыграет с Италией. Матч-открытия чемпионата пройдет в Риме на "Стадио Олимпико", а подопечные Роберто Манчини выступят номинальными гостями.

ВО СКОЛЬКО ТУРЦИЯ – ИТАЛИЯ

Противостояние начнется в 22:00 по киевскому времени. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию встречи Турция – Италия, которую смогут посетить около 20 тысяч болельщиков (25% от общей вместимости арены).

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ГДЕ СМОТРЕТЬ ТУРЦИЯ – ИТАЛИЯ

В Украине за событиями матча Турция – Италия можно будет наблюдать на общенациональном телеканале "Украина", а также на специализированных "Футбол 1" и "Футбол 2", где прямой эфир будет сопровождаться традиционной аналитической студией. В России игру покажет федеральный Первый канал, а в Беларуси – "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

ПРОГНОЗ НА ПОБЕДИТЕЛЯ В ГРУППЕ А ЕВРО-2020

Букмекеры считают итальянцев фаворитами квартета А – коэффициент на их выход в плей-офф составляет 1,53. Спортивные аналитики одинаково оценивают шансы Швейцарии и Турции (5,50) на вторую позицию, а Уэльс, по их мнению, является главным аутсайдером группы (9,00).

Как сообщал OBOZREVATEL, что касается сборной Украины, то ее стартовый матч на Евро-2020 пройдет 13 июня. Подопечные Андрея Шевченко встретятся с Нидерландами в Амстердаме на одноименной арене.