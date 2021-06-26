Во сколько Швеция – Украина: время начала 1/8 финала Евро-2020

Сборная Украины по футболу во вторник, 29 июня, проведет встречу первого раунда плей-офф чемпионата Европы 2020 года. Соперником команды Андрея Шевченко в 1/8 финала станет Швеция, которая выиграла группу Е, опередив Испанию.

ВО СКОЛЬКО ШВЕЦИЯ – УКРАИНА

Поединок состоится на поле стадиона "Хэмпден Парк" в шотландском Глазго. Время начала – в 22:00 по киевскому времени.

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OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Швеция – Украина.

ГДЕ СМОТРЕТЬ ШВЕЦИЯ – УКРАИНА

Поединок можно будет увидеть в эфире телеканала "Украина". Также встречу будут транслировать "Футбол 1" и "Футбол 2", где показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия.

Также эфир из Глазго организовывают "Россия 1", а также белорусские вещатели "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет".

Напомним, сборная Украины вышла в плей-офф чемпионата Европы с третьего места в группе С. Это стало возможным благодаря победам шведов над поляками (3:2) и испанцев над словаками (5:0).

"Желто-синие" вошли в четверку лучших команд среди тех, кто занял третьи места в своих квартетах. Наши ребята опередили Финляндию и Словакию.

Как сообщал OBOZREVATEL, лидер сборной Швеции Эмиль Форсберг заявил, что встреча с Украиной на Евро-2020 является преимуществом для его команды, так как она сумела избежать матчей с Хорватией и Бельгией.

В свою очередь экс-футболист киевского "Динамо" Виктор Леоненко дал свой прогноз на матч Швеция – Украина, отметив, что подопечным Шевченко может повезти в игре.