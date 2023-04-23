Во Франции вратарь забил гол на 96-й минуте и принес победу своей команде. Видео

Голкипер футбольного клуба "Версаль" Себастьян Рено стал настоящим гером 30-го тура чемпионата Франции в 3-м дивизионе. 35-летний вратарь отметился победным голом в гостевой игре против "Седана".

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На 88-й минуте "Седан" остался в меньшинстве, чем и попытались воспользоваться футболисты "Версаля". Команда устроила массированный штурм, к которому на последних секундах подключился и Рено.

После подачи с углового Себастьян смог одним касанием переправить мяч в сетку ворот команды-соперника. Встреча завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Для Рено это стало вторым голом в карьере. 7 лет назад во время выступления за "Пуасси" (4-й дивизион Франции) вратарь забил ударом со штрафного с центра поля.

После этой победы "Верасль" набрал 51 очко и закрепился на 5-й строчке. До 2-го места, которое гарантирует повышение в классе – один пункт.

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