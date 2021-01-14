Во Франции сорвался "автогол года". Видео курьеза

Вратарь французского "Бреста" Готье Ларсоннье стал автором курьезного момента в матче 18-го тура чемпионата станы в Лиге 1.

23-летний голкипер в игре с "Ниццой", пытаясь выбить мяч в поле, попал в свою же перекладину. Снаряд срикошетил в штангу, а от нее к нападающему соперника. Футболист "Ниццы" не смог сгруппироваться и Ларсоннье забрал круглого в руки.

Встреча в итоге завершилась со счетом 2:0 в пользу "Бреста". Болельщики команды в комментариях назвали этот сорвавшийся автогол, моментом года.

Согласно статистической выкладке на сайте чемпионата Франции Ларсоннье выходит в число лучших вратарей Лиги 1 в этом сезоне. В активе Готье четыре матча, отыгранных на ноль. Он занимает шестое место по количеству сэйвов за 90 минут (3,4 в среднем).

На видео с 03:13.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прошлом году в матче 16-го тура английской Премьер-лиги между "Вест Бромвичем" и "Лидс Юнайтед" был забит нелепейший автогол.