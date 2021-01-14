У Франції зірвався "автогол року". Відео курйозу

Воротар французького "Бреста" Ґотьє Ларсоньє став автором курйозного моменту в матчі 18-го туру чемпіонату країни в Лізі 1.

23-річний голкіпер у грі з "Ніццою", намагаючись вибити м'яч у поле, потрапив у свою ж поперечину. Снаряд зрикошетив у штангу, а від неї до нападника суперника. Футболіст "Ніцци" не зміг згрупуватися і Ларсоньє забрав круглого в руки.

Зустріч у результаті завершилася з рахунком 2:0 на користь "Бреста". Уболівальники команди в коментарях назвали цей автогол, що зірвався, моментом року.

Згідно зі статистичною викладкою на сайті чемпіонату Франції, Ларсоньє виходить до найкращих воротарів Ліги 1 цього сезону. В активі Ґотьє чотири матчі, відіграних на нуль. Він посідає шосте місце за кількістю сейвів за 90 хвилин (3,4 в середньому).

На відео з 3:13.

Як повідомляв OBOZREVATEL, торік у матчі 16-го туру англійської Прем'єр-ліги між "Вест Бромвіч" і "Лідс Юнайтед" було забито безглуздий автогол.