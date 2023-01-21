Владимир Кличко сказал, что случится если Украина проиграет в войне с Россией

Легендарный украинский чемпион Владимир Кличко выступил на форуме в Давсое, где предупредил мировое сообщество об последствиях отказа от поддержки Украины в войне с Россией. По мнению 46-летнего экс-боксера если наша страна проиграет, то с РФ придется воевать остальному миру.

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Кличко считает, что необходимо почаще напоминать людям, насколько важно поддерживать Украину.

"Если Украина проиграет, то начнется Третья мировая война. Это будет повторение Второй мировой войны при нацистском режиме и Гитлере. Мы получим еще одну войну. Сейчас всем мы в одной экосистеме. Нельзя сказать "Мы". Необходимо говорить "Свободный мир, к которому относится Украина". Вы не можете игнорировать что-то, что происходит с вашим союзником по Европейскому Союзу. Украина же является частью Европы и частью свободного мира", – заявил Владимир.

В тоже время Кличко-младший уверен, что Украина выстоит.

"Чем больше нас будут бомбить, тем больше сопротивления окажет украинский народ. Поэтому бомбить бесполезно", – подытожил Кличко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывшая Мисс Хорватии Ивана Кнолл, ставшая настоящим секс-символом чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре, назвала легендарного Владимира Кличко идеалом мужчины.

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