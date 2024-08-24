Вице-чемпион Европы по футболу осужден за убийство на электросамокате

Форвард "Ренна" Матис Ламбурд приговорен к двум годам условно за непреднамеренное убийство. Вице-чемпион молодежного чемпионата Европы 18 июня 2024 года на тротуаре в Ренне на скорости чуть более 20 км/ч сбил 51-летнюю Стефани Кадо.

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Спустя шесть дней женщина умерла в реанимации. У нее осталось трое детей.

18-летний футболист был признан виновным в непредумышленном убийстве вследствие нарушения правил дорожного движения. Его приговорили к двум годам тюрьмы с отсрочкой исполнения.

"Сейчас я понимаю, что мне никогда не следовало этого делать, что этого можно было легко избежать. Я сожалею, что поехал по тротуару. Я прошу прощения у семьи погибшей и искренне сожалею о том, что сделал", - сказал на суде Ламбурд.

Изначально прокурор требовал аннулирование водительского удостоверения сроком на один год с запретом на его повторное получение в течение того же периода, однако судья решил дать футболисту условный тюремный срок. В прошлом сезоне Ламбурд сыграл 34 матча за "Ренн" U-19 и дублирующий состав "Ренна", забив 16 голов.

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