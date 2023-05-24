'Вильнули задницей'. В Госдуме опозорились, пытаясь оправдаться Украиной за отказ играть в футбол с Россией

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев прокомментировал отмену товарищеского матча футбольных сборных России и Камеруна и стал посмешищем в сети. Парламентария заявил, что в ситуацию вмешались "политические силы Запада".

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Российский чиновник не увидел связи отказа африканцев играть с россиянами с войной в Украине.

"Конечно, неприятно, что они так вильнули задницей в последний момент. Но, возможно, на них надавили. Мы с Африкой в хороших отношениях. А футболисты Камеруна и вовсе не знают, где находится Украина, их совершенно не заботит этот конфликт", - цитирует Свищева Sport24.

Российские болельщики в ответ рассказали Свищеву, где находится Украина, а также усомнились в его умственных способностях.

"Украина - самая крупная страна в Европе, территория которой полностью расположена на одном континенте, для любого человека, умеющего читать не составит труда найти ее. А вот сможет ли сам Свищев на карте мира Камерун показать?" - пишут юзеры.

Пользователи иронизируют по поводу "сил Запада".

"Настоящий депутат должен уметь в любой ситуации найти происки коварного запада. Даже если речь об Африке", – говорится в комментариях.

Любители спорта из РФ называют логику депутата - логикой "10-летнего".

"Там в Госдуме такая логика у большинства депутатов,как в принципе и у поддерживающих их зет патриотов. Даже лексикон один в один,(шестерки,Запад,геи,задницы), в общем высокодуховные мысли. Они скоро в Думе совсем перестанут стесняться и матом комментарии начнут давать. Ну или по фене, например", - отмечают фанаты.

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