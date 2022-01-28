Вернется нескоро: вратарю 'Динамо', получившему ногой по голове, поставили диагноз

Молодой вратарь киевского "Динамо" Руслан Нещерет, получивший травму в товарищеском матче с норвежской командой "Буде-Глимт", выбыл из строя на несколько недель. 20-летнему уроженцу Мукачево досталось ногой по голове от соперника, который хотел забить мяч, но не попытался избежать столкновения с украинцем.

После сбора в Испании, который завершился 27 января, "Динамо" вернулось в Украину, и Нещерета сразу же отправили на обследование. Его результаты в комментарии сайту "бело-голубых" изложил старший врач первой команды Андрей Шморгун.

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"По прилету в Киев мы провели дополнительное обследование, которое показало, что у Руслана перелом костей носа со смещением. В пятницу [28 января] запланирована закрытая операция по восстановлению конгруэнтности костей носа, то есть их соответствующего положения.

На следующий сбор в Турцию с командой он не поедет, а будет восстанавливаться в Киеве. После этого по его состоянию посмотрим, как будет проходить дальнейшее восстановление. Потом можно будет определиться с окончательными сроками его возвращения на поле", – сообщил доктор.

Второй тренировочный сбор этой зимой "Динамо" проведет в Турции в феврале. Чемпионат Украины возобновится 25 февраля. После 18 туров киевляне отстают от "Шахтера" на два очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, футболист "Шахтера" рассказал, как поступали в Киеве с "парнями из Донецка".

Тем временем "Динамо" отказалось продавать футболиста сборной Украины зарубежному гранду.