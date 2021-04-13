Ведущий легионер "Динамо" больше не сыграет в нынешнем сезоне – СМИ

Один из ведущих футболистов киевского "Динамо" Беньямин Вербич больше не сыграет в нынешнем сезоне из-за травмы задней поверхности бедра.

Как сообщает издание Meta-ratings.com.ua, процесс выздоровления словенца затянулся из-за его чрезмерного желания поскорее вернуться на поле. Он продолжит восстанавливаться, работая по индивидуальной программе.

Напомним, что в последний раз Вербич выходил в составе "Динамо" в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги против "Колоса", который состоялся 12 декабря 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 12 матчах УПЛ, отличившись тремя голами и одной результативной передачей. Также на его счету 6 поединков на групповом этапе Лиги чемпионов и 1 ассист.

За пять туров до окончания чемпионата "Динамо" опережает "Шахтер" на семь очков. 17 апреля команды проведут очную встречу в Киеве на НСК "Олимпийский". Бывший игрок столичного клуба и по совместительству эксперт на телеканалах "Футбол 1/2/3" Виктор Леоненко объяснил, почему ждет победы подопечных Мирчи Луческу в этом поединке.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно информации СМИ, "Динамо" начало переговоры с "Вест Хэмом" о возвращении в команду Андрея Ярмоленко.