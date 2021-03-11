Ведущего телеканала ESPN чуть не прибило декорацией во время прямого эфира. Видео

Колумбийского ведущего телеканала ESPN Карлоса Ордуса чуть не прибила часть студийной декорации, упавшая на него в прямом эфире.

Как сообщает издание FoxSports, журналист обсуждал с другими участниками программы перипетии одного из футбольных матчей, когда на него неожиданно свалился огромный экран. Колумбийца буквально припечатало к столу после удара.

После того, как видео этого момента, попавшее в объективы телекамер, разлетелось в сети, журналист успокоил людей, которые выразили обеспокоенность его здоровьем. Он рассказал, что сумел избежать серьезных травм.

"Спасибо всем тем, кто написал мне, чтобы выразить поддержку после несчастного случая, который случился со мной прошлой ночью. К счастью, я в порядке. После медицинского осмотра и других сопутствующих обследований у меня не обнаружили серьезных травм. Я отделался синяками и ушибом носа, но обошлось без перелома", – написал Ордус на своей странице в Twitter.

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