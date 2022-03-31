Известный украинский спортивный комментатор Виктор Вацко отреагировал на истерические вопли ведущего "МатчТВ" Антона Анисимова. Россиянин в прямом эфире пожелал сборной Польши провала на чемпионате мира-2022, назвав команду "мерзкими тварями".

Вацко отметил, что на территории "лаптей и балалаек" хорошо научились обманывать людей, извращая факты в информационном пространстве, или откровенно фабрикуя их.

"Сейчас эти идиоты решили, что сборная Польши воспользовалась шансом не играть против их космической лапте-сборной, чтобы выйти на ЧМ-2022. Но, бл*дь, этим тупым одноклеточным не укладывается в голове, что поляки готовы были пожертвовать своим участием в ЧМ-22 в знак поддержки Украины! Просто говорить правду разным их телевизионным антонам невыгодно! Вот пердаки у этих "мерзких тварей" и пылают", – написал Вакцо у себя в Facebook.

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Вацко объяснил, что после начала вторжения в Украину сборная Польши по инициативе "старичков" Левандовски и Щенсны провели совещание и приняли решение принципиально не играть против "балалаечников"

"Они готовы были пожертвовать очевидно последней возможностью в своей карьере сыграть на ЧМ. Но добро побеждает!" – подытожил Виктор.

Как сообщал OBOZREVATEL, сборная Польши в финале плей-офф за выход на чемпионат мира по футболу-2022 обыграла команду Швеции со счетом 2:0 и сыграет в основном турнире.

Континентальное первенство пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря. Уже стало известно, кто покажет жеребьевку.

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