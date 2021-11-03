Ващук выложил видео, чем занимается Усик вне бокса

Чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (19-0, 13 KO) принял участие в тренировке вместе с ветеранской сборной Украины по футболу. Видео с занятий у себя в Instagram выложил прославленный футболист Владислав Ващук.

Александр начал тренироваться с национальной футбольной командой ветеранов как только переехал жить с крымского полуострова в столицу Украины.

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За все время несколько раз принимал участие в совместных матчах.

На видео видно, что Усик с другими футболистами поиграли в "квадрат", где боксеру пришлось попотеть, чтобы отобрать мяч у импровизированных соперников.

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 сентября в Лондоне Усик сразился с Энтони Джошуа. Поединок завершился победой нашего соотечественника по очкам.

Сразу после поражения команда Джошуа активировала опцию реванша на второй бой с украинцем.

Позже Фьюри назвал неожиданный "стопроцентный" рецепт победы Джошуа над Усиком в реванше.

27 октября Джошуа для реванша с Усиком нашел нового тренера и рассказал, что сделал не так в первом бою с украинцем.

Позже известный американский промоутер Фрэнк Уоррен признался, что он располагает информацией, что именно говорил Анатолий Ломаченко во время боя Усика и Джошуа.