В ЮАР футболиста олимпийской сборной застрелили при попытке угона авто

Южноафриканский футболист и участник Олимпийских игр в Токио Люк Флерс погиб 4 апреля в Йоханнесбурге, сообщил в соцсети Х (бывшая Twitter) его клуб "Кайзер Чифс". По данным полиции, 24-летний защитник был застрелен на автозаправке при попытке угона его авто - красного Volkswagen Golf 8 GTI.

"Люк Флерс трагически погиб во время инцидента в Йоханнесбурге. Наши мысли и молитвы с его семьей и друзьями в это трудное время", — говорится в заявлении "Кайзер Чифс" .

По словам представителя полиции Мавелы Масондо, нападавшие скрылись на автомобиле Флер, а полиция начала расследование дела об убийстве и угоне автомобиля. Розыск подозреваемых продолжается.

"Подозреваемые направили на него огнестрельное оружие и вытащили его из автомобиля, а затем выстрелили ему в верхнюю часть тела. Один подозреваемый уехал на машине жертвы, за которой на белом BWV Series 1 следовал его сообщник", - цитирует Масондо CBS.

Министр спорта Зизи Кодва отдал дань уважения Флер.

"Мне опечален тем, что еще одна жизнь оборвалась из-за насильственного преступления. Мои мысли с семьей Флер и с "Кайзер Чифс", а также со всем южноафриканским футбольным сообществом", — написал Кодва в социальных сетях.

Ранее Флерс играл за сборную страны до 23 лет, представляя Южную Африку на Олимпийских играх-2020. "Кайзер Чифс" — одна из лучших команд Южной Африки, выигравшая рекордные 53 внутренних трофея.

Флер вошел в тысячу людей, ставших жертвами угонов автомобилей со смертельным исходом в Южной Африке, где уровень убийств один из самых высоких в мире.

Последняя официальная статистика преступности за октябрь-декабрь прошлого года показала, что зарегистрировано 5973 случая угона авто.

По данным Gun Free South Africa , некоммерческой организации, выступающей за сокращение насилия с применением огнестрельного оружия, каждый день в Южной Африке от огнестрельного оружия погибает 31 человек.

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