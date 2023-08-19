В УПЛ забит 'самый нелепый гол' в истории. Видео

Ривненский "Верес" забил курьезный гол в матче 4-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге (УПЛ) против "Ворсклы". Игроки хозяев удачно воспользовались не сыгранностью игроков полтавчан.

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На 19-й минуте "Верес" запрессинговал соперника в их штрафной площадке, из-за чего у гостей началась фирменная паника, которая завершилась голом.

Чеснаков разыграл со своим голкипером. Исенко неуверенно отдал на своего партнера, дальше последовал прессинг, мяч отскочил к Чеснакову, тот ударил в своего капитана и после фестиваля ляпов и ошибок, круглый снаряд оказался в сетке.

Встреча в итоге завершилась поражением "Вереса" 1:2, а это взятие ворот назвали самым нелепым в истории украинской УПЛ.

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