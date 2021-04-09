В Украине со мной происходили неприятные вещи, – бывший легионер "Зари"

Бывший нападающий "Зари" Леонардо Руис, который сейчас выступает за "Логронес" в испанском чемпионате на правах аренды, заявил, что сталкивался с неприятными моментами, когда жил в Украине.

В интервью изданию Marca колумбиец пожаловался, что в магазинах к нему постоянно относились как к потенциальному вору и следили за каждым его шагом.

"Это правда, что в чемпионате Испании нет расизма. Я уже год живу в этой стране и ни разу не сталкивался с неуважением, даже со стороны соперников. Здесь меня не оскорбляли из-за цвета кожи. В Украине со мной происходили неприятные вещи. Когда я ходил на рынок или в магазин одежды, я замечал, что охранники почти все время стояли у меня за спиной и внимательно следили за моими действиями. Здесь со мной такого не происходит", – рассказал Руис.

Он защищал цвета "Зари" в сезоне 2018/19 на правах аренды из лиссабонского "Спортинга". В 11 матчах за луганчан Леонардо не отметился результативными действиями.

Как сообщал OBOZREVATEL, иранский легионер "Зари" Аллахьяр Сайядманеш заявил, что украинцы недостаточно серьезно относятся к коронавирусу.