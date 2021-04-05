Когда приехал в Украину, то подумал, что тут нет коронавируса, – легионер "Зари"

Иранский легионер "Зари" Аллахьяр Сайядманеш заявил, что украинцы недостаточно серьезно относятся к ситуации с коронавирусом.

В интервью для сайта GolBezanPodcast.com нападающий луганчан рассказал, что редко видел людей в масках, когда впервые попал в нашу страну. По словам футболиста, сначала он подумал, что COVID-19 обошел Украину стороной.

"Ситуация с коронавирусом в Украине сейчас не сильно отличается от того, что происходит в других странах, – дела обстоят не лучшим образом. Несмотря на это, я заметил, что украинцы не так внимательно следят за своим здоровьем. Когда я только приехал сюда, увидел очень мало людей в масках. Тогда я подумал, что, возможно, в стране просто нет коронавируса. Наши тренировки с командой не изменились. Мы занимаемся на том же поле, что и раньше, но сдаем ПЦР-тесты за два дня до каждого матча", – заявил Сайядманеш.

Отметим, что в октябре 2020 года иранец перешел в "Зарю" из "Фенербахче" на правах аренды и стал одним из лидеров луганской команды. На его счету 13 матчей, 4 гола и 2 ассиста в украинской Премьер-лиге.

Как сообщал OBOZREVATEL, согласно информации, которая появилась в СМИ, луганчане могут выкупить контракт Аллахьяра, чтобы выгодно продать его в "Шахтер".