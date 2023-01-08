''В Украине оставил грузовик денег''. Бразильский клуб выгнал шестикратного чемпиона УПЛ, вызвав у того истерику

Бразильский клуб "Интернасьонал" объявил о досрочном расторжении контракта с атакующим полузащитником Тайсоном. 34-летний экс-футболист сборной Бразилии в свое время выступал в украинской Премьер-лиге, где вместе с "Шахтером" шесть раз становился чемпионом.

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Тайсон после ухода из команды в резкой форме раскритиковал ее президента Алессандро Барселлоса.

"У меня была хорошая зарплата, хороший контракт в "Шахтере", а он каждый день звонил мне, уговаривая перейти к нему. В Украине я оставил полный грузовик денег, бросил все чтобы переехать сюда, а они так со мной поступили. Я жил этим, я был фанатом на поле. Больше всего я хотел в этом году стать чемпионом. Я сказал парням, если они решат, то понизьте мне зарплату. Я буду бороться за стартовый состав. Но они не захотели, поэтому я не буду так сильно унижаться", – заявил Тайсон в интервью UOL Esporte.

Помимо того, что переговоры между Тайсоном и Барселлосой зашли в тупик, еще одним негативным моментом, выявленным Тайсоном для выхода, является обращение с сотрудниками внутри компании. По словам игроков, правление ничего не платило другим сотрудникам "Интернасьонале".

"Я ушел оттуда и попросил их позаботиться о гардеробщиках и массажистках. Сеу Джентил, гардеробщик, работает там уже 40 лет. У ребят не было ни копейки призовых. Мы, игроки, были теми, кто платил им. Я брал деньги со своей зарплаты. Если я расскажу правду, люди просто не поверят мне", – сказал Тайсон.

Наконец, Тайсон рассказал об одном из самых противоречивых моментов в новейшей истории "Интернасьонала".

Не получив трехмесячные выплаты за свои маркетинговые права, игроки "Интернасьонал" объявили забастовку и отказались тренироваться в утреннюю смену. Тайсон был назначен прессой и фанатами зачинщиком "бунта", что его сильно обидело. Что еще хуже, на пресс-конференции после инцидента Алессандро Барселлос не стал защищать игрока.

"Они все повесили на меня. В раздевалке сидели 33 игрока и говорили, что не собираются тренироваться, а в итоге виноватым сделали Тайсона. У президента не хватило смелости сказать на пресс-конференции, что это не так. Ребята подставили меня, как ребенка. Все было обставлено так, что это сделал я", – заключил Тайсон, подтвердив, что едет в Европу.

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