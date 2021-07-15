В стиле Месси и Суареса: игроки украинского клуба необычным образом разыграли пенальти. Видео

Футболисты юношеской команды "Металлиста-1925" (до 19 лет) Антоний Эмере и Кевин Дуруеке повторили трюк звездных игроков Лионеля Месси и Луиса Суареса в контрольном поединке против команды "Квадро". В феврале 2016 года аргентинец и уругваец, который тогда еще выступал за "Барселону", необычным образом разыграли пенальти в матче испанской Ла Лиги против "Сельты" (6:1).

В добавленное к первому тайму время при счете 1:0 в пользу харьковчан в ворота их соперников был назначен одиннадцатиметровый. Эмере подошел к точке, но не стал бить, а покатил мяч на Дуруеке, который вбежал в штрафную площадь и отправил "круглого" в сетку, обманув голкипера.

После перерыва "Квадро" удалось забить два гола и уйти от поражения в матче.

Отметим, что впервые таким образом пенальти исполнил легендарный игрок сборной Нидерландов Йохан Кройф, когда выступал за "Аякс". В 1982 году вместо прямого удара по воротам он разыграл мяч с партнером по команде, а затем отправил "круглого" в пустые ворота.

Видео дня

У Месси с Суаресом получилось повторить его трюк, а вот легендам "Арсенала" Тьерри Анри и Роберу Пиресу в 2005 году это не удалось. В игре против "Манчестер Сити" их попытка закончилась полным провалом.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский футболист "Альянса" Станислав Шарай отличился красивейшим голом после удара со своей половины поля.