Украинский футболист забил фантастический гол ударом со своей половины поля. Видео

Украинский полузащитник "Альянса" Станислав Шарай отличился невероятным по красоте голом в ворота харьковского "Металлиста". Товарищеский матч между командами закончился вничью 1:1.

На 40-й минуте спарринга игрок клуба из Сумской области получил мяч на своей половине поля прямо перед центральным кругом. Он поднял голову и увидел, что голкипер соперников Андрей Бубенцов вышел за пределы свой штрафной площади и, недолго думая, запустил "круглого" ему за шиворот.

После перерыва харьковчанам удалось отыграться усилиями Антона Поступаленко.

Напомним, что "Металлист", который еще совсем недавно назывался "Металлом", стал победителем Второй лиги Украины в минувшем сезоне, обыграв в финале дивизиона хмельницкое "Подолье". Бывший владелец легендарной команды из первой столицы нашей страны Александр Ярославский строит серьезные планы и хочет в ближайшее время побороться за медали в украинской Премьер-лиге.

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В грядущем сезоне харьковчане будут выступать в Первой лиге и, что интересно, в первом туре нового чемпионата встретятся как раз с "Альянсом".

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бразилии футболист отличился голом-шедевром, отправив мяч в сетку ударом с лета с центра поля.